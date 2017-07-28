اختتم النادي الأهلي ودياته في المعسكر الإعداداي المقام حالياً في النمسا، ضمن استعدادت الفريق للموسم الجديد، ولعب الأهلي اليوم الخميس مبارتين ودية، وذلك بعد تأجيل لقاء العين بسبب غزارة الأمطار، والتي كانت مقررة يوم أمس ال