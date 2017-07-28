قائد الهلال ضمن تشكيلة الجولة في البطولة العربية
الإسكندرية - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 19:16 pm
ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثانية من البطولة العربية للأندية، التي أعلنت عنها اللجنة الفنية للبطولة اليوم الجمعة، قائد فريق الهلال الأولمبي عبدالكريم القحطاني، وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه ضد نفط الوسط العراقي أمس الخميس، وتسجيله لهدف رائع من ركلة حرة مبارشرة.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
معتز ياسين(الفيصلي الأردني) / رامي ربيعة (الأهلي) / إبراهيم الزواهرة (الفيصلي الأردني) / حسين دقيق (العهد اللبناني )/ حسام غالي (الأهلي) / أيوب سكومه (الفتح الرباطي المغربي) / أحمد حمودي (الأهلي) / عبدالكريم القحطاني (الهلال السعودي) / أحمد زريق (العهد اللبناني) / أنيس البدري (الترجي الرياضي التونسي) / محمد فوزير (الفتح الرباطي المغربي).