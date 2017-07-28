جوميز: سأستعين بشباب النصر أمام الزمالك

الإسكندرية - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 20:36 pm

وعد البرازيلي جومز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالعمل الجاد لإظهار النصر في أفضل مستوياته، مبيناً أن اللاعبين الأجانب انضموا في وقت متأخر للمعسكر، لذلك يصعب الحكم على مستوياتهم، مؤكداً أن مشاركته في البطولة العربية، والمقامة حالياً في مصر، ساهمت بتعرفه على لاعبي الفريق.



وقال البرازيلي في المؤتمر الصحفي الخاص في مواجهة الزمالك غداً: "غيرت التشكيلة في المباراة الأولى والثانية، وسوف يستمر التغيير في الجولة الثالثة، اعتبر البطولة استعداد للفريق بشكل عام، والاستعداد يتطلب مشاركة أكبر عدد من اللاعبين".



وأضاف: "مباراة الغد أمام الزمالك سنلعبها لمواصلة التحضير للموسم الجديد، وسوف أستعين ببعض اللاعبين الشباب من خلالها".



وختم البرازيلي حديثه، بأن في المباراة الماضية للفريق أمام الفتح الرباطي المغربي، والتي خسرها النصر بنتيجة 4/0، واجهتهم صعوبات كثيرة، عكس المباراة الأولى أمام العهد اللبناني، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1.