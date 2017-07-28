الفيصلي يحرز العلامة الكاملة في مجموعات البطولة العربية

رويتز - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 21:00 pm

حقق الفيصلي الأردني فوزه الثالث على التوالي، عندما قلب الطاولة على الوحدة الإماراتي 2-1 اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة العربية للأندية في كرة القدم.



وكان الوحدة البادىء بالتسجيل عبر المغربي مراد باتنة عند الدقيقة 41، وأدرك البولندي لوكاس سيمون التعادل عند الدقيقة 76، قبل أن يسجل الليبي أكرم الزوي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وضمن الفيصلي الذي كان ضامناً تأهله إلى نصف النهائي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما مني الوحدة بخسارته الثالثة على التوالي وودع البطولة من دون رصيد.



ويتأهل أبطال المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثانٍ إلى نصف النهائي الذي يقام الأربعاء المقبل.