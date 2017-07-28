الإثنين موعداً لقرعة نصف نهائي البطولة العربية

رويتز - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 22:56 pm

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء قرعة مفتوحة لمواجهتي نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر، وقال المركز الإعلامي للبطولة: "القرعة ستسحب الإثنين المقبل في الإسكندرية، بعد حسم المتأهلين للدور نصف النهائي".



وتتأهل الفرق التي تتصدر المجموعات الثلاث، إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.



وضمن التأهل الترجي التونسي من المجموعة الثالثة، والفيصلي الأردني من المجموعة الأولى، وستحدد مواجهة الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني غداً السبت، الفريق الفائز بصدارة المجموعة الثانية.