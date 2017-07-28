الاتفاق يختتم معسكر تركيا بانتصار على باختاكور

تركيا - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 22:48 pm

أنهى فريق الاتفاق مبارياته الودية في معسكره المقام في تركيا، بفوز على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-0 جاءت بإمضاء المهاجم محمد الصيعري ولاعب الوسط خوانمي كاليخون "هدفين"، وقد جاءت جميعها في الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وسجل الاتفاق أهدافه عن طريق الصيعري عند الدقيقة 61، ليلحقه كاليخون بالهدف الثاني بعده بخمس دقائق، ليعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه بهدف ثالث عبر ركلة جزاء في د71.



من جهة أخرى، يختتم الفريق الاتفاقي غداً السبت معسكره بتدريب صباحي قبل مغادرة المعسكر، حيث سيتوجه الفريق إلى تبوك للمشاركة في بطولة تبوك الدولية الثانية، والتي سيشارك فيها إلى جانب الاتحاد والشباب والوطني السعوديين، والإسماعيلي المصري، والصفاقسي التونسي.



وكانت قرعة البطولة قد وضعت الاتفاق في المجموعة الأولى إلى جانب الاتحاد السعودي والإسماعيلي المصري.