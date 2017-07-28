أنمار الحائلي وسييرا يناقشان احتياجات الاتحاد

جدة - الرياضية | Friday, 28 July 2017 - 23:27 pm

عقد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً مع التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة وضع الفريق واحتياجاته للمرحلة المقبلة، والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق دورة تبوك الدولية الثانية.



من جهة أخرى، شهدت تدريبات الفريق عودة الرباعي الدولي المنضم للمنتخب الأولمبي عمار النجار وخالد السميري وعبدالعزيز العرياني وأمين بخاري، بعد فراغهم من تمثيل المنتخب.



واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية في جزئها الأول، وفي الجزء الثاني على الجوانب الفنية قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على منتصف الملعب.