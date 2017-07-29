2.5 مليون ريال مساعدات جمعية مضر

القطيف ـ واس | Saturday, 29 July 2017 - 00:00 am

قدمت جمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م، مبلغ 2،556،781 ريالاً لـ 1320 حالة وأسرة مستفيدة، وتنوعت المساعدات المقدمة بين برامج شؤون المساكن، ومساعدات الأسر، وكافل اليتيم، والتأهيل، والمساعدات التعليمية، والزواج الميسر.

وقد استفاد من برنامج شؤون المساكن 319 أسرة حصلت على مبلغ (953،144) ريالاً غطت مساعدات البناء والصيانة وشراء وإيجار المنازل والأجهزة والأثاث، كما صرف مبلغ 844,258 ريالاً على برنامج مساعدات الأسر واستفادت منها 747 أسرة، جرى خلالها تغطية الاحتياجات الحياتية للأسر من مساعدات نقدية وغذائية وعينية وصحية.