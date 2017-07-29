عبد الفاضل وكيمو في تدريبات ضمك

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 29 July 2017 - 00:00 am

أشرف التونسي قيس الزواغي على انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي ضمك بعد وصوله أمس الأول إلى أبها.

ودخل التدريبات اللاعب المحترف البنيني عبد الفاضل سوانون العائد من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في بداية الموسم، وكذلك المحترف السنغالي كيمو سيسوكو.

وفي البداية تم الترحيب بالمدرب وبقية أعضاء الجهاز الفني وتمنى الجميع التوفيق للجهاز في مسيرته مع الفريق، ثم رحب الزواغي باللاعبين وطالبهم بالانتظام في التدريبات والحضور في الموعد المحدد.

مبينا بأنه بتكاتف الجهود سيتحقق الهدف المنشود من الجميع، وكانت الحصة التدريبية عبارة عن تدريبات خفيفة للاعبين بعد فترة الانقطاع التي منحت لهم بعد نهاية الموسم الماضي.