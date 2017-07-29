هولندا تجهز السهام لبطولة العالم

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 29 July 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام لمدينة "أرنهايم" الهولندية استعداداً لانطلاق المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم "المرحلة الرابعة"، التي تحتضن منافساته مدينة "برلين" الألمانية من الثامن لشهر أغسطس المقبل حتى الثامن عشر من نفس الشهر .

واستقرت بعثة أخضر السهام في مقر اللجنة الأولمبية الهولندية "مقر الاتحاد الهولندي للقوس والسهام"، حيث سيستمر المعسكر الإعدادي حتى السابع من شهر أغسطس "10 أيام " بالتعاون مع المنتخب الهولندي، ويهدف المعسكر للاحتكاك بشكل أكبر مع الخبرات الهولندية لتقديم مستويات أفضل في المرحلة الأخيرة لبطولة العالم بعد التقدم الملحوظ منذ مطلع العام 2017م .