انطلاق فعاليات الخيمة السياحية في بللحمر

أبها ـ واس | Saturday, 29 July 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس فعاليات وبرامج الخيمة السياحية الدعوية الثامنة بمركز بللحمر، التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببللحمر. وتشتمل الفعاليات التي تستمر لأسبوع وتقام في الساحة الشعبية، على المحاضرات الدينية والمسابقات الترفيهية والثقافية وإقامة الدورات التدريبية للزوار والمشاركين، إلى جانب المسابقات الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والبرامج النسائية والرجالية التي تلبي متطلبات شرائح المجتمع.