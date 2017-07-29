صراع الصدارة يشعل مواجهة الأخضر والأردن

عمان ـ أنور قمقوم | Saturday, 29 July 2017 - 00:00 am

يخوض المنتخب السعودي لكرة الطائرة عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت مباراته الثانية أمام المستضيف منتخب الأردن في البطولة العربية الرابعة عشرة للناشئين المقامة حاليا على صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان.

ويسعى لاعبو المنتخب إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نقاط المباراة والبحث عن صدارة المجموعة وسط معنويات مرتفعة بعد الانتصار المهم في بداية المشوار على منتخب قطر بنتيجة 3ـ2.

وفي المقابل، يتصدر الأردن المجموعة فيما يحل المنتخب السعودي ثانيا وقطر ثالثا وفلسطين في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن الأردن فاز في مباراته الماضية أمام فلسطين بثلاثة أشواط دون مقابل.



مكافأة مضاعفة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مكافآت مادية للاعبين نظير فوزهم المستحق على قطر في مباراة الافتتاح .وستكون المكافأة مضاعفة نظير كل فوز يحققه المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة.

ثقة عالية

أكد علي آل هتيلة عضو الاتحاد السعودي رئيس لجنة المنتخبات أن الأخضر السعودي قادر على مواصلة المشوار نحو اللقب .. وقال : ‏الحمدلله على توفيقه في المباراة الأولى والتي تعتبر دائما صعبة خاصة وأنها مباراة افتتاحية"..

‏واستطرد رئيس لجنة المنتخبات: أحث اللاعبين على بذل كل ما يستطيعون لرفع العلم الأخضر خفاقاً وإعادة الطائرة السعودية للواجهة وإن شاء الله سيكونون نواه ‏لمنتخب سعودي قادم ينافس بقوه مستقبلاً في الحافل الإقليمية والدولية".