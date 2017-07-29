ختام مسابقة التصوير الضوئي

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 29 July 2017 - 00:00 am

رعي عبدالإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الشباب ختام مسابقة التصوير الضوئي التي نظمها مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير ضمن مشاركته ببرامج وفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧.

ودشن المعرض المصاحب للأعمال الفائزة ومجموعة من أبرز المشاركات والذي سيستمر لمدة ٣ أيام بنفس الموقع.

وقد توج الفوتوغرافي فارس طيران بالمركز الأول ومبلغ ٥٠٠٠ ريال، وجاء أحمد حاضر في المركز الثاني ونال ٣٠٠٠ ريال، وحل عبدالقادر القحطاني في المركز الثالث ونال ٢٠٠٠ ريال.

يذكر أن المسابقة تركزت على إبراز التراث والمعالم الحضارية لمدينة أبها و جميع محافظات منطقة عسير.

ووضعت شروط المسابقة، من أهمها أن يكون المتسابق سعودي الجنسية، وأن لا يقل حجم الصورة عن 2000 بكسل، وأن لا تكون فائزة في مسابقة أخرى، وألا تزيد الصور المقدمة من كل متسابق عن ٣ صور.