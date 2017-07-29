احد الناجين من كارثة تشابيكوينسي يلعب وديا مع برشلونة

ريو دي جانيرو ـــ الألمانية | Saturday, 29 July 2017 - 12:31 pm

اعلن تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم ان اللاعب ألان روشل، احد الناجين الستة من كارثة الطائرة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي، سيشارك في المباراة الودية ضد برشلونة الاسباني على ملعب كامب نو في 7اغسطس.

وقال تشابيكوينسي في بيان "عودة ألان الى ملاعب كرة القدم تشكل خطوة مهمة في مسيرة تعافيه وايضا في اعادة بناء الفريق"، مشيرا الى ان المباراة ضد برشلونة "احد معابد كرة القدم العالمية.. فرصة مثالية لعودته" بعد سبعة اشهر من وقوع الحادية.

وبث تشابيكوينسي الاربعاء الماضي في حسابه على تويتر صورا للاعب خلال حصة تدريبية.

وروشل (27 عاما) هو احد اللاعبين الثلاثة من نادي مدينة تشابيكو الذين نجوا من كارثة الطائرة التي وقعت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقد ادخل الى المستشفى في حالة حرجة واجريت له عملية بعد اصابته بكسر فقي العمود الفقري.

وكانت الطائرة تقل لاعبي الفريق البرازيلي الى مدينة ميديين الكولومبية لمواجهة فريق اتلتيكو ناسيونال في نهائي مسابقة سوداميريكانا، وتحطمت في الجبال قبل قليل من هبوطها في المطار.

واثار الحادث الذي تسبب بمصرع معظم لاعبي الفريق البرازيلي و71 من اصل 77 شخصا كانوا على متن الطائرة، حملة تضامن غير مسبوقة حول العالم، وتوج الفريق باللقب بناء على اقتراح من اتلتيكو ناسيونال وبقرار من الاتحاد الاميركي الجنوبي.

وتأتي المباراة بين برشلونة وتشابيكوينسي تكريما لضحايا هذا الحادث ولعائلاتهم.

ويحصل الفائز في المباراة على كأس جوان غامبر الفخرية التي تقام سنويا لتخليد ذكرى مؤسس النادي الكاتالوني.