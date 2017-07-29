مدرب الهلال أولمبي : فيريقي جاهز للترجي

الرياض - الرياضية | Saturday, 29 July 2017 - 14:32 pm

عبر المدير الفني للفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال الأرجنتيني خوان براون عن رضاه التام على أداء لاعبيه في المواجهتين الماضيتين في البطولة العربية ، وقال : الاحتكاك بفرق قوية يزيد طابع الخبرة لدى مجموعة الفريق .



واكد براون خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم ظهر اليوم السبت في مقر بعثة الفريق بالإسكندرية للحديث عن مواجهة الفريق مساء يوم غد الأحد أمام فريق الترجي التونسي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية أن نتائج بقية الفرق لم تخدم الفريق في حظوظه بالتأهل لدور نصف النهائي، متمنيًا مواصلة تقديم المستويات المرضية في لقاء الغد، وعن خوضه لقاء الغد بعدد من اللاعبين غير المشاركين بشكل أساسي بالمواجهتين الماضيتين، قال: "لدينا غياب لأنس زباني بداعي الإيقاف وفي مران الفريق مساء اليوم السبت سأرى جاهزية جميع اللاعبين وسيتحدد من خلاله الأجهز للمشاركة منذ صافرة البداية".

وأضاف: "لدينا عدد من اللاعبين في الفريق قادرين على تمثيل الفريق الأول حاليًا، بالإضافة إلى أن البقية قادرون على إعطاء الحلول عند مشاركتهم في أي وقت".