اتحاد القدم : التعاون أول الأندية المسموح لها بالتسجيل

الرياض - الرياضية | Saturday, 29 July 2017 - 15:07 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن نادي التعاون قدم كافة الحوالات البنيكة صباح اليوم السبت ، ليكون أول أندية دوري المحترفين التي يسمح لها بالتسجيل.



وأكد اتحاد الكرة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نادي التعاون لا توجد عليه قرارات من الغرفة وبذلك يستطيع التسجيل".



يذكر أن التعاون تعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، هم فيصل الخراع وجفين البيشي وعبدالمجيد السواط والسيراليوني الحاج كامارا كما تعاقد مع الثنائي المصري عصام الحضري ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى ريان الموسى قادماً من الأهلي وإسماعيل مغربي.