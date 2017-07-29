تشلسي ينهي جولته الآسيوية بخسارة أمام انتر ميلان

الرياضية - الفرنسية | Saturday, 29 July 2017 - 17:42 pm

أنهى تشلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم جولته الآسيوية بخسارة، عندما سقط أمام أنتر ميلان الإيطالي 1-2 اليوم السبت، في ثالث لقاءاته في كأس الأبطال الدولية في آسيا التي توج الفريق الإيطالي بلقبها.



وعلى الملعب الوطني في سنغافورة وأمام أكثر من 32 ألف متفرج، منح الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش التقدم لأنتر ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أثر ركلة جزاء اقتنصها بنفسه، بعد عرقلته من المدافع الدولي الإسباني سيزار ازبيليكويتا، فانبرى لها لكن الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا صدها وتهيأت أمام يوفيتيتش مرة أخرى فتابعها داخل المرمى الخالي.



وعزز الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش التقدم الإيطالي في الدقيقة 53 من تسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من يوفيتيتش، قبل أن يقلص تشلسي الفارق بهدف "خرافي"، عندما حاول لاعب خط وسطه الفرنسي جوفري كوندوغبيا إعادة الكرة إلى حارس مرماه دانييلي باديلي من منتصف الملعب، فلعبها قوية عالية عانقت شباك الأخير الذي كان متقدما (74).



وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد الدولي الإسباني ألفارو موراتا أساسيا للمرة الأولى مع تشلسي منذ التحاقه بصفوفه قادماً من ريال مدريد مقابل 85 مليون يورو.



وهي الخسارة الثانية لتشلسي في جولته الآسيوية بعد أولى أمام بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 2-3 الثلاثاء الماضي، بعدما كان استهل جولته الإعدادية للموسم الجديد بفوز كبير على جاره اللندني أرسنال 3-0 في 22 يوليو الحالي في بكين.



ويلتقي تشلسي أرسنال الأحد المقبل على ملعب ويمبلي في مباراة درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري والكأس.



في المقابل، حقق إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، العلامة الكاملة في جولته الآسيوية بعدما استهلها بالفوز على ليون الفرنسي 1-0 في 24يوليو، ثم تغلب على بايرن ميونيخ 2-0 في 27 منه، وبالتالي نال لقب بطل الكأس الدولية في آسيا.



وبدأ أنتر ميلان استعداداته للموسم الجديد بالفوز على فاتنس النمسوي 2-1 في التاسع من يوليو، وخسر أمام نورمبرغ الألماني 1-2 في 15 منه، وتعادل مع شالكه الألماني 1-1 في 21 من الشهر ذاته، ويلتقي أنتر ميلان مع فياريال الإسباني الأحد المقبل، ثم ريال بيتيس الإسباني في 12 أغسطس المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بلقاء ضيفه فيورنتينا في 20 منه.