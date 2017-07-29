استقبال جماهيري كبير لبعثة الشباب في تبوك

تبوك - الرياضية | Saturday, 29 July 2017 - 17:27 pm

وصلت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة تبوك، للمشاركة في دورة تبوك الودية الثانية لكرة القدم، يتقدمهم مدرب الفريق سامي الجابر، وكان في استقبال البعثة في المطار مدير عام الدورة علي الرماح ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في تبوك المهندس فهد الحميدي، واستقرت بعثة الفريق في فندق هوليدي إن مقر السكن المخصص لأندية الشباب والاتفاق والإسماعيلي المصري، وأجرى الفريق الشبابي تدريبه الأول مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.



الجدير بالذكر أن الشباب سيواجه الوطني في افتتاح الدورة يوم غدٍ الإثنين.