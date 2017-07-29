التعاون يعود للقصيم بعد ختام معسكر تركيا

تركيا - الرياضية | Saturday, 29 July 2017 - 20:58 pm

كسب الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون لقاءه الودي، الذي جمعه مع الفريق الأولمبي لنادي أسطنبول التركي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن المباريات التحضيرية في معسكره المقام في فناربخشة التركية.



وبهذا اللقاء اختتم الفريق التعاوني مسلسل لقاءاته الودية، بعد أن لعب 4 لقاءات ودية، كسب خلالها أضنة سبور بهدف دون رد، وخسر من نادي سيفاس سبور التركي بأربعة أهداف لهدف، وخسر من منتخب أوزبكستان ، ونادي سومقاييت الأذربيجاني بهدف دون رد.





من جهة أخر سيعود الفريق إلى القصيم يوم غد الأحد بعد ختام المعسكر، وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعاود الفريق تدريباته يوم الأربعاء القادم على ملاعب النادي.