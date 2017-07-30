النصر خذلني.. ونتائج الهلال طبيعية

حوار ـ عبد الغني عوض | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

أكد المصري أحمد شوبير، أن البطولة العربية للأندية ناجحة فنياً بدليل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور المباريات، مشيراً في حواره مع "الرياضية" إلى أن المستوى الذي ظهر به أولمبي الهلال ليس مفاجئاً، لأن الفريق لعب دون عناصره الأساسية التي لو شاركت لتغيرت أوضاع الأزرق، مشدداً على أن المستوى الذي ظهر به النصر خذله ولم يتوقع أن يكون بهذه الوضعية، فضلاً عن ظهور الزمالك بمستوى وصفه بالسيئ، وامتدح شوبير تألق بعض الفرق كالفيصلي الأردني والعهد اللبناني.

ـ كيف ترى البطولة الحالية للأندية العربية؟

لم أكن أتوقع أن تكون البطولة بهذا المستوى المتميز والذي عكس إلى حد بعيد التطور الملحوظ في بعض الفرق وعبرت عن نفسها بشكل طيب للغاية فاجأني شخصياً، لاسيما في ظل الحضور الجماهيري الغفير الذي حرص على مشاهدة المباريات.

ـ ما الأندية التي لفتت نظرك في البطولة؟

بصراحة الفيصلي الأردني والعهد اللبناني قدما أفضل العروض، فالفيصلي يقوده مدرب ذكي ويعرف جيداً كيف يطوع إمكانات لاعبيه حسب منافسه، بالإضافة إلى إجادته تناقل الكرة بشكل جماعي لافت للجميع ما أكسب أداءه متعة كروية، أما العهد اللبناني فقد قدم مستوى مميزاً ونجح في إقصاء الزمالك من البطولة على الرغم من فارق الخبرات بين الفريقين.

ـ ما رأيك في مستوى الأهلي والزمالك في البطولة؟

ما قدمه الزمالك لا يستحق عليه الذهاب بعيداً عن دور المجموعات لأن مستواه وأداءه في المباريات كان سيئاً ويسير من أسوأ إلى أسوأ، بعكس الأهلي الذي يتصاعد مستواه من مباراة لأخرى، ويضم بين صفوفه لاعبين أصحاب خبرات كبيرة مثل حسام غالي الذي أعتبره من أفضل لاعبي البطولة.

ـ هل كنت تتوقع هذا الظهور للهلال؟

ما قدمه بطل الدوري السعودي في البطولة العربية أمر طبيعي، لأن الفريق لا يلعب بقوامه الأساسي، بل شارك بمجموعة من اللاعبين الشباب ولاعبي الصف الثاني، وكنت أتمنى أن يشارك الأزرق في البطولة بكامل نجومه حتى يمتع الجماهير المصرية بأدائه الراقي المعروف لذلك فنتائجه في البطولة ليست دليلاً على ضعفه أو تراجعه لأن الهلال فريق بطولات.

ـ هل خذلك أحد الفرق؟

بالطبع لم أكن أن أتوقع أن يظهر النصر السعودي بهذا المستوى أو يبتعد عن التأهل للدور قبل النهائي نظراً لاسمه وتاريخه ولصفوفه الكاملة، ولكن للأسف خذلني النصر.