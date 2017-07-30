اختتام مهرجان “ونِّس صيفك” في الخبر

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

اختتم مهرجان "ونِّس صيفك" أمس السبت فعالياته في مجمع الراشد مول بمدينة الخبر، بعد ثلاثة أيام من انطلاقته بدعم من الهيئة العامة للترفيه، حيث شهد إقبالاً رائعاً وكبيراً من الزوار الذين استمتعوا بفعالياته المتنوعة، مطالبين باستمراره لفترة أطول.

وتضمن المهرجان الذي يقام في محافظتي الأحساء والجبيل أيضاً، العديد من الفعاليات السياحية والأنشطة الترفيهية التثقيفية التي تستهدف أهالي وزوار المنطقة وتناسب جميع أفراد الأسرة.

وضمت الفعاليات فقرات مسرحية وتعليمية ومسابقات وألعاب وفعاليات خاصة بالرسم والفنون، إلى جانب فعالية "مشاهير" لتعريف الناس بإنجازات مشاهير كابن الهيثم وأينشتاين وشكسبير، كما خصص المهرجان فعالية خاصة بالتجميل والموضة، حيث تعاقد مع مجموعة من أخصائيات التجميل ومصممات الأزياء السعوديات، وعدد من المحلات والماركات لتقديم ما يهم المرأة في هذه المجالات. واحتفى المهرجان بأبناء شهداء الواجب، كما خصص أنشطة خاصة لأطفال متلازمة داون، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة.

‏ونالت فعالية "حكواتي" استحسان الحضور ونجحت في جذب العديد من الأطفال، لما فيها من حكم وقيم تقدم بأسلوب قصصي بديع.

من جانبه، قال رئيس لجنة المهرجان راكان العيادة: "إن فعاليات مهرجان "ونس صيفك" تساهم في نشر الفرح والسعادة في المجتمع، حيث حرص على تقديم برامج ترفيهية وتثقيفية ذات جودة عالية".