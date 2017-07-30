سداسيات الدراما.. مشروع تاريخي لـ “الإذاعة والتلفزيون”

الرياض ـ سلمان المسدر | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

وصف الفنان السعودي طلال السدر، مشروع "سداسيات الدراما" بأنه أحد أهم مشاريع هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ إنشائها.

وأوضح أن الهدف منه خلق وبناء جيل جديد من الكوادر المحلية في سوق الدراما، إذ يستقطب المشروع 10 مؤسسات فنية ناشئة بمواهب سعودية شابة في جميع التخصصات من إخراج وتمثيل وإضاءة وصوت ومنفذي إنتاج وديكور وغيرها الكثير. ولخص السدر الذي يشرف فنياً على المشروع عبر مؤسسته "الإعلامية الأولى" المكلفة بعقد رسمي من قبل هيئة الإذاعـة والتلفزيـــون ـ لـ"الرياضية" تفاصيل مراحل الإنتــــاج بقولــه: "هي 10 سداسيات درامية بمجمـــوع 60 حلقة تم إنتاجها على مرحلتــــين، تتكون كل مرحلة من 5 سداسيات، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم وعرض واحدة من السداسيات على القناة الأولى بعنوان "أنامل الرحمة" والتي تم عرضها خلال إجازة عيد الفطر الماضية، والآن بانتظار استكمال باقي الإجراءات للتسليــــم وعــــرض 4 سداسيات أخرى من المرحلة الأولى". وأشار السدر إلى أن جميع السداسيات الأربعة التي انطلق تصويرها سيتم تسليمها في نهاية شهر ذي القعدة الجاري. فيما لفت السدر إلى الدعم الكامل من قبل الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، وتوجيهه ودعمه للمنتجين الشباب، كما توجه بالشكر للمستشار عبدالإله بسيوني رئيس لجنة تسيير الأعمال المكلف على ثقته بالقدرات الشبابيـــــــة وتحفيزهـــا، إضافة إلى المتابعـــــة الدائمـــــة للدكتور محمد باريان مدير عام القناة الأولى لمراحل إنجـــاز السداسيات أولاً بأول.