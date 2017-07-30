عروض سعودية وكويتية ومغربية في أبها

أبها ـ حسن ذيبان | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

تتواصل في خامس أيام مهرجان الكوميديا الدولي المقام ضمن "مهرجان أبها يجمعنا"، اليوم الأحد، العروض الكوميديا المختلفة على مسرح المفتاحة.

وتقدم فرقة "الشياب الكويتية" ـ التي سبق لها أن شاركت في "arabs got talent" ـ عرضاً مسرحياً يتضمـــن مجموعـــة من الاسكتشـــات الكوميديـة الاستعراضـية تعالــــج بأسلوب مبتكر واقع كبار السن في منطقة الخليج، والمشكلات التي يعانون منهـــا وأبرز المفارقات والمواقف الطريفة التي تحدث بسبـــب صـــراع الأجيال المختلفة، إذ تتاح مشاهدة عرض الفرقة لجميع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.

في حين، تقدِّم فرقة "موزار طيف الخيال" المغربية فقرة خاصة عن عروض الظل لمدة 15 دقيقة، تتضمن لوحات مستوحاة من الواقع العربي، وتجسدها بطريقة مشوقة.

وللعام الثاني على التوالي، تتواصل فعالية الـ"استاند أب كوميدي" التي حققت نجاحاً كبيراً ضمن دورة العام الماضي من المهرجــان، وتعتمـــد هذه الفعالية على قيام طلال الشيخي بتقديـــم عرض يشاهـده جميـــع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.