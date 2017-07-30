الهلال يطمئن على الجاهزية بـ“الأتراك”

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال نظيره بايتيمز التركي مساء اليوم الأحد في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

وكان الفريق قد أنهى تحضيراته للمباراة بمران مسائي تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الذي ركز على جمل تكتيكية بأداء فني سريع ودقة في التمرير وتحركات للاعبين بالشكل المطلوب داخل الملعب والاستفادة من الكرات التي تتاح في المناطق الهجومية من خلال المناورة التي أجريت خلال المران، كما أخذت ركلات الزاوية ودقة التسديدات حيزاً من التدريبات.



رصد اللاعبين

وأوعز المدرب لجهازه الفني برصد اللاعبين من ناحية التحركات والأداء داخل الملعب من خلال أجهزة وبرامج الرصد التي يتعاملون معها، تمهيداً لتحليلها تقنياً وفنياً بواسطة الأرجنتيني هيكتور داميان المحلل الفني ومواطنه خوان نيوكلاس المحلل التقني.



ترفيه وتحدٍ

وتخلــل المران جانـب ترفيهــي بعـــد أن قسم الأرجنتينــي رامـون دياز اللاعبين إلــى مجموعات دخلت كل مجموعة في تحدٍ بهدف تحفيزهم ورفع درجة حماسهم خلال التحضيرات.



الرئيس يتابع

وكان الأمير نواف بن سعد رئيس النادي الموجود حالياً في النمسا قد اطمأن على سير المعسكر واستعدادات اللاعبين خلال اجتماعه بفهد المفرج مدير الكرة، كما اجتمع مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق واطمأن على الفريق من الناحية الفنية.