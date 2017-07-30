الاتحاد يكتمل.. والخضير يلتحق بالثلاثي

جدة ـ علي العمري | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

شارك الرباعي فهد المولد، محمود كهربا، أحمد العكايشي وجمال باجندوح في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد مساء أمس السبت بعد عودتهم إلى جدة عقب تمتعهم بإجازة قصيرة خارج السعودية.

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة التشيلي كارلوس فيلانويفا بعد أن ظل طوال الأيام الماضية في العيادة الطبية بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، وتأكدت مغادرته مع البعثة اليوم الأحد إلى تبوك للمشاركة في البطولة الودية التي سيفتتح الفريق مشواره فيها بمواجهة الإسماعيلي المصري غداً الإثنين.

وركز الجهاز الفني بقيادة التشيلي خوزيه سييرا في المران على الجوانب التكتيكية، قبل أن يجري مناورة بين اللاعبين شهدت ندية وتحدياً كبيرين بين المجموعات.

إلى ذلك، واصل الثلاثي أحمد عسيري، عمار الدحيم، عبدالرحمن الغامدي تدريباتهم التأهيلية في دبي الإماراتية والتحق بهم اللاعب تركي الخضير لإجراء تدريبات تأهيلية مكثفة بعد شفائه من إصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي.

على صعيد آخر، أقام رئيس النادي أنمار الحائلي وأحمد كعكي حفلاً وداعياً مبسطاً لأفيدو أحد أفراد الجهاز الطبي بعد نهاية فترته مع النادي وعودته إلى بلاده.

من جهة ثانية، تغادر رابطة مشجعي الاتحاد اليوم إلى تبوك لحضور بطولة تبوك الدولية الثانية ودعم الفريق هناك بقيادة صالح القرني. وجاء حضور الرابطة بعد طلب اللجنة المنظمة ذلك، لإحياء مدرجات البطولة للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الرابطة وجذبها للجمهور خلال لقاءات الاتحاد.