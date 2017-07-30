الاتفاق يودع تركيا.. ويتأهب للتحدي الأول

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي تبوك مساء اليوم الأحد إلى تبوك للمشاركة في بطولة تبوك الدولية الثانية بعد أن أنهى معسكره الإعدادي الذي أقيم في تركيا.

وغــــادرت البعثــة إسطنبول في وقت متأخر من مساء أمس السبت متوجهة إلى المدينة المنورة، إذ ستصلها في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل التوجه عصراً إلى تبوك.

وأوقعت قرعة البطولة الفريـــق في المجموعة الأولى إلى جانب الاتحاد والإسماعيلي.

وكان الجهاز الفني للفريق قد أخضع اللاعبين إلـى تدريبات صباحية أمس في صالة الحديد في مقر معسكر الفريق في تركيا.

وخاض الفريق خلال معسكره الخارجي خمس تجارب ودية كان آخرها أمام باختاكور الأوزبكي وكسبها بثلاثية نظيفة.

من جهته، أكد سياف البيشي مدير الفريق أن مشاركة الفريق في بطولة تبوك تأتي ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد، متمنياً أن تكون المشاركة ناجحة فنياً بغض النظر عن النتائج.

وقال: "أتوقع أن تكون المشـاركة في البطولة مفيدة فنياً، وهذا ما نأملـه في ظل مشاركة فرق مميزة، خاصة أن مجموعتنا ستضم فريقين كبيريــن همــا الاتحاد والإســـماعيلي المصـري، ولذلك فهدفنا الرئيس من المشاركة هو تعزيز برنامج الإعداد للدوري بمباريات قوية من هذا النوع".