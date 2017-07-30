الفيحاء يكسب سبارتا روتردام برباعية

| Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

المجمعة ـ محمد السناني



كسب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء نظيره فريق سبارتا روتردام الهولندي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس السبت في معسكره الحالي المقام في النمسا.

وأحرز رباعية الفيحاء كل من محمد البيشي (35)، عبدالله المطيري (49)، عبدالمجيد الرويلي (53)، وسامي الخيبري (61).

وبدأ الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق المباراة بتشكيل مكون من مسلم آل فريج، عبدالعزيز مجرشي، أدملسون باروس، إميليو إيزاغوير، ضيف الله القرني، عبدالله كنو، معتز تمبتكي، توفيق بوحيمد، عبدالله قيسي، محمد المنقاش، ومحمد البيشي.

فيما أشرك في أوقات مختلفة من الشوط الثاني كلاً من: طلال مجرشي، عبدالرحمن البركة، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله المطيري، سامي الخيبري، محمد الداهي، حسن معاذ، عبدالله المطيري، حسن جعفري، روني فرنانديز، عبدالإله الفهد، عبدالله آل سالم، وعبدالكريم الجرادة.

وتقرر أن يؤدي الفريق تدريبات استرجاعية صباح اليوم الأحد، على أن تعود بعثة الفريق عصراً.

مـن جهة أخرى، وصل الكولومبي دانيلو إسبيريا إلى معسكر الفريق أمس، فيما تقرر أن يصل اللاعب اليوناني ألكســـانـــدروس تزيوليـــــس إلى السعودية منتصف الأسبوع الحالي.