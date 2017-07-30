التعاون أول ناد يكمل شروط الاحتراف

الرياض ـ هاني السليس | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

أصبح نادي التعاون أول الأندية التي تستطيع تسجيل لاعبيها الجدد، خلال فترة الانتقالات الأولى، التي انطلقت في الثاني من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الـ12 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس إتمامه كافة الشروط لتسجيل اللاعبين المحليين والأجانب في دوري المحترفين. وفيما يخص أندية دوري الأولى، أعلن اتحاد القدم إتمام أندية جدة والكوكب والمجزل الشروط الخاصة بالتسجيل.

وكانــت لجنـــة الاحتراف قد أعلنت في وقت سابق، القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات، التي تمنع الأندية المحترفة من التسجيل.

وأكــدت لجنـــة الاحتــراف وأوضاع اللاعبين، أن على جميع الأندية المحترفة الالتزام بالتعليمات المحددة مسبقًا من اللجنة في تعميمها السابق للأندية، وهي الالتزام بتقديم صورة طبق الأصل من كشف تحويل رواتب اللاعبين المحترفين ومديري الاحتراف مباشرة عن طريـق حساباتهم الشخصيـة لدى البنوك، حتى نهاية شهر يونيو 2017م لأندية الدرجتين الممتازة والأولى.

كما طالبت بتقديم ما يثبت تسديد جميع الالتزامات المالية الأخرى المثبتة لأندية أو اللاعبين المحترفين، أو وكلاء ووسطاء اللاعبين، أو تقديم ما يثبت الاتفاق على تسوية تلك الالتزامات وأوقات تسديدها.

وشددت على أن تلتزم الأندية بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.