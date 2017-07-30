الأخضر الشاب يلاقي العراق وديّا

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

يخوض المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم اليوم الأحد، ثاني مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في تونس، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018م، التي يستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة، مطلع شهر نوفمبر المقبل في الخبر.

ويلتقي الأخضر الشاب منتخب العراق، في اللقاء الودي الثاني على الملعب الأولمبي بالمنزه، حيث تمكن الأخضر من الفوز في اللقاء الأول الذي أقيم الخميس الماضي بنتيجة "2/4".

من جهةٍ ثانية، تقرر أن يخوض المنتخب ثلاث مباريات ودية أخرى، خلال معسكره الذي يستمر حتى الـ11 من أغسطس المقبل، حيث يواجه منتخب ليبيا للشباب ومنتخب الجزائر للشباب في لقاءين.