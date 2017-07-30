الرماح: أنهينا كافة التجهيزات

| Sunday, 30 July 2017 - 02:04 am

أنهت اللجنة المنظمة لدورة تبوك الدولية كافة استعداداتها للدورة التي ستنطلق يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وأكد علي الرماح مدير عام الدورة جاهزية اللجان لانطلاق الدورة التي يشارك فيها 6 أندية، ورحّب الرماح بكافة ضيوف الدورة وجماهير المملكة والدول العربية للاستمتاع بمنافسات الدورة، مقدمًا شكره لأمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان على التسهيلات والإمكانات التي وفرها للجنة، والتي ساهمت في عدم وجود أي معوقات، مشيدًا بدقة برنامج الأندية في الوصول والتدريبات؛ ما يدل على احترافية الفرق المشاركة واستمتاع الجماهير بأداء فني جيد يعكس اسم الفرق المشاركة.

وكشف الرماح عن جوائز قيمة للجماهير، وسحب يومي على سيارات في ملعب المباراة، مشيرًا إلى أن زيادة 5 آلاف مقعد سيزيد من عدد الحضور الجماهيري، وبين أن منافسات الدورة الثانية ستكون مختلفة لقوة الفرق المشاركة، مؤكدًا أن الدورة تعتبر مقياسًا حقيقيًّا لاستعداد الفرق للموسم الجديد.