اللجان العاملة تنهي آخر تحضيراتها

| Sunday, 30 July 2017 - 02:08 am

بدأت اللجان العاملة في الدورة مهامها في دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم منذ أمس الأول، حيث قامت اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة بتجهيز كافة البطاقات الخاصة بالمشاركين في البطولة، من لاعبين وإداريين وحكام وإعلاميين، ووقف يحيى القرني رئيس اللجنة الفنية على جميع ما يخص لوائح البطولة، وتفقد ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

ويقوم غانم القحطاني عضو اللجنة المنظمة العليا بجهد كبير مع كامل اللجان والجهات الأخرى، بمتابعة من علي الرماح مدير عام الدورة بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية المشاركة في الدورة.