جورجينهو يقود هجوم الخليج

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 02:09 am

أعلنــــت إدارة نادي الخليج رسميًّا توقيعها مع المهاجم البرازيلي جورجي بيريـــرا دا سيلفا الملقب بـجورجينهو "٣٠ عامًا"، لاعب نادي هايبرنياس المالطــي؛ ليقـــود هجوم الخليج في منافســـات دوري الدرجة الأولى لمدة موسم واحد.

ووقع اللاعب مع إدارة الخليج أمس بمقر النادي، بحضور حسين الصادق عضو مجلس الإدارة ومدير الفريق الأول لكرة القدم إلى جانب دانيو مدير مكتب التعاقدات ونائبه فلافيو.

من جانب آخر، خسر فريق الخليج الأول لكرة القدم أمام نظيره هجر 1ـ2، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس على ملعب النادي بســيهات، ســجل هدفي هجر صالح العرفـــج وريــاض الإبراهيم، فيمـــا سجل للخليج مالك درويش من ركلة جزاء، وكان قبلها أهدر هادي عباس ركلة جزاء.