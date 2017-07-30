مطار تبوك يبدأ في استقبال أندية الدولية الثانية

تغطية - عبد الرحمن مشبب | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة تبوك، للمشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، يتقدمهم سامي الجابر مدرب الفريق، وكان في استقبال البعثة في المطار علي الرماح مدير عام الدورة والمهندس فهد الحميدي مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في تبوك، واستقرت بعثة الفريق في فندق هوليدي إن، مقر السكن المخصص لأندية الشباب والاتفاق والإسماعيلي المصري.

في الوقت الذي وصلت فيه بعثة الإسماعيلي المصري إلى تبوك أمس، يتقدمهم حسني عبد ربه المحترف في صفوف النصر والاتحاد السابق.

من جانبه، تصل بعثتا الفريق الأول لكرة القدم في ناديي الاتحاد والاتفاق إلى مدينة تبوك اليوم الأحد؛ استعداداً للمشاركة في الدورة ، حيث يتقدم أنمار الحائلي رئيس الاتحاد وخالد الدبل رئيس الاتفاق، رئاسة بعثة فريقيهما وبكامل نجومهم، سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب الذين تم التعاقد معهم أخيرًا.

فيما تقرر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الصفاقسي التونسي يوم الاثنين إلى مدينة تبوك؛ للمشاركة في الدورة بكامل لاعبيها الدوليين والمحترفين الأجانب.

وستنطلق البطولة يوم غد الاثنين، بمواجهتين: الأولى تجمع الشباب والوطني في افتتاح البطولة عند الساعة 6:45 مساءً، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، فيما ستكون المواجهة الثانية بين الاتحاد والإسماعيلي المصري عند الساعة 9:00 مساءً.