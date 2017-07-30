آسيويّا.. السعودي يحقق الفوز الأول

سورابايا ـ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة فوزه الأول في البطولة الآسيوية الـ 19 لكرة الطائرة، المقامة حاليًا في مدينة سورابايا بإندونيسيا، بعد ثلاث خسائر متتالية للأخضر السعودي في البطولة، وكسب منتخب سيرلانكا لكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل شوط أمس السبت.

من جانب آخر، يخوض المنتخب السعودي اليوم الأحد مباراته الخامسة في البطولة أمام منتخب هونج كونج، ويتوقع أن يواصل الأخضر السعودي فوزه في البطولة لتحسين مركزه في الترتيب النهائي للبطولة.

من جانبه، أكد تركي مدخلي مدير المنتخبات ورئيس البعثة السعودية، أن المنتخب السعودي كان يحتاج إلى فوز في البطولة، وسط الخسائر التي لازمت المنتخب منذ انطلاق البطولة.