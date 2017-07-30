أخضر الطائرة يتصدر مجموعته في “العربية”

عمّان ـ أنور قمقوم | Sunday, 30 July 2017 - 00:00 am

تصدر المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين مجموعته، بعد فوزه أمام منتخب الأردن "المستضيف"، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمان، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات البطولة العربية الرابعة عشرة لكرة الطائرة لدرجة الناشئين.

وجاءت المباراة من بدايتها قوية من الطرفين، حيث تقدم المنتخب الأردني في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25ـ18 ,25ـ19، قبـــل أن يكسب المنتخب السعودي الشوط الثالـــث 25ـ18 والرابع 25ـ18؛ ليكســـب الشوط الأخيـــر 16ـ14 ويتـــوج بالفوز، وهو ما منحه صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، والتي تضم كلا من السعودية والأردن وقطر وفلسطين.