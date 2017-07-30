جوميز يريح لاعبي النصر بعد المشاركة العربية

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 12:36 pm

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي ريكاردو جوميز لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد انتهاء مشاركتهم في البطولة العربية للاندية التي تستضيفها مصر هذه الايام ، حيث تقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأربعاء، على ملعب "الأمير عبدالرحمن بن سعود"، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.



وتغادر بعثة النصر مدينة الإسكندرية اليوم الأحد، في طريقها إلى العاصمة الرياض، بعدما أنهى الفريق معسكره بتركيا ومشاركته في البطولة العربية.



ومن المنتظر، أن يتم إجراء كشف طبي على المغربي سعد لكرو، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة الزمالك المصري، فور عودة بعثة ناديه إلى السعودية.



وكان النصر خسر أمام الزمالك مساء السبت بهدف لهدفين، في ختام مباريات الفريقين بالبطولة العربية المقامة في مصر.