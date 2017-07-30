المصري وردة يقترب من الفتح

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 13:07 pm

أكد موقع صحيفة "paok mania" اليونانية أن نادي الفتح اقترب من التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف باوك اليوناني لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشار الموقع إلى أن المفاوضات لا تزال سارية بين إدارتي الناديين، إلا أنهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن.



وسلط المصدر الضوء على مسيرة الفتح الموسم الماضي من دوري جميل للمحترفين منوهاً إلى أنه احتل المركز الثامن في جدول الترتيب مع مدربه التونسي فتحي الجبال.



يذكر أن وردة، البالغ من العمر 23 عاماً، لعب ضمن صفوف الأهلي المصري، وانتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.



وخاض تجربتين بالدوري اليوناني مؤخراً، مع ناديي بانتليكوس وباوك، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة .