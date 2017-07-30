الفيحاء يودع النمسا بتدريب صباحي

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 13:57 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صباح اليوم الاحد معسكره الإعدادي بجمهورية النمسا بحصة تدريبية صباحية تحت إشراف المدير الفني للفريق السيد كونستانتين جالكا.



وبدأت حصة اليوم التدريبية باجتماع عقده جالكا مع اللاعبين تحدث فيه عن مجريات المباراة الودية الأخيرة التي لعبها الفريق الجمعة أمام سبارتا روتردام لمعالجة الأخطاء التي ظهرت فيها ، ثـم أجرى اللاعبون عدد من التمارين الإسترجاعية واللياقية والتكنيكية ، واستمرت الحصة التدريبة قرابة الساعة و15 دقيقة متواصلة.



وينتظر أن تتجه بعثة الفريق ظهر اليوم إلى مطار سالزبورغ النمساوية في طريق العودة إلى أرض الوطن.



على صعيد متصل منح الجهاز الفني للاعبين إجازة لمدة 3 أيام حيث على أن يعاود الفريق تمارينه في المجمعة يوم الخميس المقبل.