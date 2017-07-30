الشباب والوطني يقصان شريط دورة تبوك الدولية غداً

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 17:32 pm

تنطلق مساء غد الاثنين منافسات دورة تبوك الدولية الودية الثانية لكرة القدم بمواجهة تحمع الشباب بالوطني على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في أولى لقاءات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما الصفاقسي التونسي.



ويخوض الشباب لقاء الوطني بعد العودة من المعسكر الخارجي الذي قضاه في النمسا تحت إشراف المدرب الوطني سامي الجابر ، ويبرز في صفوف الشباب الثلاثي الأجنبي " حارس المرمى " التونسي فاروق بن مصطفى ولاعبا الوسط البرازيلي ماركوس بيزيلي والكونغولي أدريس مبومبو ، إضافة للقدامى المدافع الجزائري جمال بلعمري ومواطنه المهاجم محمد بن يطو، وقائد الفريق المدافع عبدالله الأسطا.



ويطمح الفريق في مباراة الغد لتحقيق الانتصار على حساب منافسة الوطني الذي يتسلح بحضور جماهيره في تبوك ويدخل المواجهة بعد ختام معسكره الإعدادي الذي أقامه في جمهورية مصر العربية لمدة 11 يوماً تحت إشراف مدربه التونسي ناصر النفزي ، بعد أن عزز صفوفه بالمهاجمين الموريتاني محمد سوداني والغيني الحسن الكيتا.



وفي مباريات المجموعة الأولى يلعب غداً ايضاً الاتحاد مع الإسماعيلي المصري في لقاء مهم يجمع الطرفين للبحث عن صدارة المجموعة التي تضمهما إلى جانب الاتفاق.



وأنهى الاتحاد أخيراً معسكراً إعدادياً في مدينة بولتون الإنجليزية تح إشراف مدربه التشيلي لويس سييرا وبمشاركة الرباعي غير السعودي لاعبا الوسط الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفيا والمهاجمان التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم ويطمح الفريق للتحضير الجيد للدوري.



وأسندت مبارات الافتتاح التي ستجمع الشباب والوطني إلى طاقم تحكيم مكون من خالد صلوي ويساعده الدولي أحمد فقيهي ومحمد الويحمر ومشاري عسيري ( رابعا ) فيما يقود المباراة الثانية التي ستجمع الاتحاد والاسماعيلي لطاقم تحكيم بقيادة الدولي شكري الحنفوش ويساعده بليغ رمضان ومؤيد المسجن وبندر نهاري ( رابعا) .