جماهير غفيرة تستقبل الاتحاد في تبوك

تبوك- الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 19:26 pm

وصلت إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة تبوك عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعداداً للمشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية، وكان في استقبال البعثة مدير اللجنة المنظمة علي الرماح وعدد من الجماهير الاتحادية.



وقدم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الذي ترأس بعثة فريق الكرة إلى تبوك شكره للجماهير الاتحادية التي حرصت على الحضور في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز لاستقبال الفريق، كما شكر اللجنة المنظمة للبطولة على حسن الاستقبال الذي وجده الفريق الاتحادي.