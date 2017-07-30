الهلال يختتم معسكره بخسارة أمام ايتيمز التركي

النمسا - الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 21:32 pm

خسر الفريق الأول لكرة بنادي الهلال مساء اليوم الأحد لقاءه التجريبي الثاني أمام ايتيمز التركي بنتيجة 2-1، ضمن برنامج معسكر الفريق الهلالي الخارجي المقام حالياً في النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، واستطاع الاورجوياني نيوكلاس ميليسي تسجيل الهدف للهلال عند الدقيقة ٢٥.



من جهته أخرى تغادر صباح يوم غدٍ الإثنين بعثة الفريق الهلالي النمسا متجهة إلى الرياض بعد اختتام المعسكر الخارجي الذي بدأ في ١١ يوليو الجاري واختتم اليوم حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة ليومين نظير الجهود التي بذلهوها خلال مرحلة الاعداد، على أن يعودوا للاستعداد لأولى مواجهات الفريق في دوري المحترفين السعودي والتي ستكون أمام الفيحاء بالرياض.