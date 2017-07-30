"فيفا" يحتفل بهدف ماجد عبدالله التاريخي في الشباك البرازيلية

الرياض - الرياضية | Sunday, 30 July 2017 - 22:47 pm

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، بأول هدف سعودي في الأولمبياد، والذي سجله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبد الله، في مرمى المنتخب البرازيلي.



وكتب "فيفا" عبر صفحته العربية على "تويتر": "مثل هذا اليوم من عام 1984، سجّل ماجد عبد الله، أول هدف للمنتخب السعودي في الأولمبياد، وكان في مرمى البرازيل".



وجمعت المباراة الفريقين في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وانتهت بفوز البرازيل 3/1.