الاتحاد كبير لكننا سنتجاوزه

عبدالرحمن مشبب | Monday, 31 July 2017 - 00:00 am

وصف محمد عواد حارس مرمــى فريـــق الإسماعيلي المصري مواجهة الاتحاد اليوم بالمهمة الصعبة والكبيرة، معتبرا المجموعة الثانية التي ضمت فريقي الاتحاد والاتفاق السعوديين بأنها أقوى من المجموعة الأولى التي تضم الصفاقسي التونسي والشباب والوطني السعوديين.

وقــال: "لا يخفــي على أي لاعب في الإسماعيلي أو أي فريق آخر عراقة الاتحاد الســـعودي واســتعداداته الجيدة للبطولة، ولكن نادي الإسماعيلي كبير واللاعبون قادرون على تجاوز أي صعوبة وكسب النقاط الثلاث".

وأبـــدى عــواد سعادته بمشاركة الإسماعيلي في الدورة، مؤكدا أنها ستكون إضافة كبيرة لناديه وله شخصيا، وستكون إعدادا مناسبا وتجهيزا لفريقه قبل بدء الموسم الجديد، والاستفادة من هذه البطولة بوضع الطرق والخطط التكتيكية الصحيحة للفريق.

وأضــاف: "نملك مدربا جديدا بـدأ يأخذ انطباعات جيدة عن اللاعبين، وأصبح التجانس موجودا، وهذه هي البداية لنا مع المدرب" مؤكدا أن جميع اللاعبين يسعون لإثبات إمكانياتهم وقدراتهم في هذه البطولة ليتمكنوا من حجز خانه أساسية في التشكيلة قبل انطلاق الموسم.