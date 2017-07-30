سامي يكشف الخطة في التدريب الأخير

الرياض ـ سلطان العتيبي | Monday, 31 July 2017 - 00:00 am

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب مساء أمس، تحضيراته لمواجهة نظيره الوطني اليوم في افتتاح بطولة تبوك الدولية الثانية.

ووضع سامي الجابر المدير الفني خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية اللمسات الأخيرة للمباراة، كما طبق النهج الفني الذي سيظهر به الشباب في هذه البطولة، قبل أن يختتم المران بتمارين الاطالة وتفكيك العضلات.

وتأتي مشاركة الشباب في هذه البطولة ضمن استعداداته للدوري السعودي للمحترفين، الذي ينطلق في العاشر من أغسطس المقبل، حيث يأمل الجابر في تجهيز الفريق بالشكل الذي يؤهله للظهور بمظهر أفضل من الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي.