ملعب الصقور يجهز الاتفاق

الدمام ـ أحمد البريك | Monday, 31 July 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق مساء أمس الأحد إلى تبوك للمشاركة في بطولة تبوك الدولية الثانية. وكان في استقبال البعثة علي الرماح مدير عام البطولة.

وأدى الفريق فور وصوله تدريباً خفيفاً على ملعب نادي الصقور، ركز من خلاله الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق على النواحي اللياقية إلى جانب بعض التدريبات التكتيكية.

يشار إلى أن الفريق الاتفاقي يلعب في البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب الاتحاد السعودي والإسماعيلي المصري، فيما تضم المجموعة الثانية فرق الشباب والوطني السعوديين والصفاقسي التونسي.