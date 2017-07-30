في النسخة الثانية.. الجماهير تترقب خمسة

الرياض ـ سلطان العتيبي | Monday, 31 July 2017 - 00:00 am

تشارك أندية الشباب والاتفاق والوطني، إضافة إلى الصفاقسي التونسي والإسماعيلي المصري، للمرة الأولى في دورة تبوك الدولية الثانية، والتي تقام منافساتها من الفترة من 31 يوليو حتى السادس من أغسطس الجاري، فيما يعتبر الاتحاد الوحيد الذي يشارك للمرة الثانية بعد أن حقق المركز الثاني في النسخة الأولى.

وتعد هذه المشاركة بمثابة الاستعدادات النهائية لكافة فرق البطولة قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

ويتوقع أن تحفل البطولة بإثارة وندية كبيرة خاصة بعد تغيير نظامها، حيث أصبحت تلعب بنظام المجموعات بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة فرق على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى المباراة الختامية الأحد المقبل، دون أن يكون هناك لقاء يجمع الثالث والرابع في البطولة.

يشار إلى أن نظام البطولة في النسخة الأولى التي حقق لقبها الوداد المغربي، اختلف عن النسخة الحالية، إذ شهدت مشاركة أربعة فرق، وكان الفوز بثلاث 3 نقاط، والتعادل بنقطتين، والخسارة بنقطة.