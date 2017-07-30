الاتحاد يستعد للإسماعيلي خلف “الأبواب المغلقة”

جدة ـ علي العمري | Monday, 31 July 2017 - 00:00 am

أنهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المصري اليوم الإثنين في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة تبوك الدولية.وعمد التشيلي خوزيه سييرا في الحصة التدريبية التي كانت مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام إلى عدم إرهاق اللاعبين، وذلك بإجراء حصة تدريبية خفيفة تخللتها مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وكانت بعثة الاتحاد قد وصلت عصر أمس إلى تبوك برئاسة أنمار الحائلي رئيس النادي، ونائبه أحمد كعكي.

وحظيت البعثة باستقبال جماهيري كبير في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز، كما كان في استقبالها أيضا مجلس جمهور الاتحاد في تبوك وقدموا لهم الورود والهدايا بالإضافة للمرافقين للبعثة.

ونال الحائلي والكعكي تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة، كونها الزيارة الأولى لهما رفقة الفريق داخلياً.