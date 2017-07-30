النمسا جهزتنا للمحترفين

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 31 July 2017 - 00:00 am

أكد محمد الدهش، عضو مجلس إدارة نادي الفيحاء، أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي اختتم أمس الأحد في النمسا سيكون أفضل إعداد للفريق، لخوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أن اللاعبين كانوا في قمة الانضباط والالتزام. وأشاد الدهش بانضباطية اللاعبين خلال المعسكر، وبالتزامهم بالبرنامج التدريبي، مشدداً على أن الروماني كونستانتين جالكا مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، سعى لتحقيق التجانس والانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي لديهم.

وكان الفيحاء أقام معسكراً إعدادياً في مدينة أنسبروك النمساوية، استمر لمدة 25 يوماً، خاض الفريق خلاله 6 مباريات ودية مع فرق قوية في الدوري الأوروبي والتركي.