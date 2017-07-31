الفيحاء يحدد الخميس موعداً لتقديم نجومه للجماهير

الرياض ــ الرياضية | Monday, 31 July 2017 - 12:23 pm

وجهت إدارة نادي الفيحاء الصاعد حديثا لدوري المحترفين اليوم الاثنين الدعوة للجماهير لحضور حفل تقديم اللاعبين وعرض أطقم الفريق التي سيشارك بها خلال الموسم الحالي .



وذكر المركز الإعلامي لنادي الفيحاء أن الحفل سيقام في السابعة من مساء الخميس بمقر النادي.



وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عادت فجر الاثنين إلى المملكة قادمة من النمسا بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي خاضه الفريق استعدادا لدوري جميل للمحترفين.