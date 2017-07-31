رونالدو يصل للمحكمة للإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي

بوزويلو دي الاركون ـــ رويترز | Monday, 31 July 2017 - 14:15 pm

وصل المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بطل دوري اسبانيا لكرة القدم والمتهم بالتهرب الضريبي إلى محكمة بوزويلو دي الاركون في اسبانيا للإدلاء بشهادته في القضية.

ونفى رونالدو (32 عاما) أن يكون ارتكب أي مخالفة في هذا الجانب.

ويتهم الإدعاء الاسباني رونالدو بأنه استخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014 والاحتيال على سلطات الضرائب في 14.7 مليون يورو (16.39 مليون دولار).

وإذا ما ثبتت إدانته بالتهم فإنه ربما يعاقب بغرامة مالية هائلة وبالحبس أيضا.

وكان نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عوقب بالحبس لمدة 21 شهرا بسبب تهم مماثلة في وقت سابق من العام الحالي رغم أنه لا يتوقع أن يدخل السجن لان القانون في اسبانيا يسمح بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن لأقل من عامين.