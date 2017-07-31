الأهلي في مواجهة الفيصلي والترجي ضد الفتح في نصف نهائي البطولة العربية

القاهرة ـــ أ ف ب | Monday, 31 July 2017 - 14:24 pm

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية التي أجريت الاثنين، عن مواجهة بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني، والترجي التونسي والفتح الرباطي، في مباراتين تقامان هذا الأسبوع.

ويشكل لقاء الأهلي بطل مصر والفيصلي بطل الأردن، إعادة للقاء الافتتاحي الذي جمعهما في منافسات المجموعة الأولى، وانتهى لصالح النادي الاردني 1-صفر.

وأنهى الفيصلي الدور الأول متصدرا بالعلامة الكاملة، اذ فاز على الوحدة الاماراتي 2-1، ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر.

أما الأهلي، فبلغ الدور الثاني كصاحب أفضل مركز ثان (6 نقاط)، اذ فاز على الوحدة 2-صفر، وعلى نصر حسين داي 2-1.

وستكون المواجهة الثانية "مغاربية" بين الترجي والفتح.

وبلغ الفريق التونسي الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة أيضا في المجموعة الثالثة، بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2، وعلى نفط الوسط العراقي 1-صفر، وعلى المريخ السوداني 2-صفر.

أما الفتح الرباطي فتصدر المجموعة الثانية، بتعادله في افتتاح منافساتها مع الزمالك المصري 2-2، واكتساحه النصر السعودي برباعية نظيفة، قبل ان يتعادل مع العهد اللبناني 1-1.

وتقام مباراة الاهلي والفيصلي مساء الأربعاء، والترجي والفتح مساء الخميس في الاسكندرية.